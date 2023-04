Die Landesgeschäftsstelle Steiermark der Österreichischen Apothekerkammer meldete es am Samstag ganz nüchtern. Man habe eine neue Präsidentin, hieß es in einer Aussendung: Alexandra Fuchsbichler folgt demnach Gerhard Kobinger nach. Fuchsbichler ist damit die erste Frau an der Spitze der Landesorganisation. Sie arbeitet als selbstständige Apothekerin in Voitsberg. Vizepräsidentin in der Steiermark bleibt Alexandra Mandl.