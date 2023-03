Am Freitag, dem 17. März 2023, kam es gegen 12.40 Uhr zu einem Waldbrand im Ortsteil Puchbach in der Gemeinde Maria Lankowitz. Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte ein 64-jähriger Anrainer die Asche seines Heizofens in dem betroffenen Waldstück entsorgt. Die Asche dürfte erneut zu glimmen begonnen und so den Brand verursacht haben. Verletzt wurde niemand. Den Notruf setzte ein Autofahrer ab, der die Rauchentwicklung neben der Straße bemerkte.