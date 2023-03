Ein Waggon-Brand am Bahnhof Köflach hat die Feuerwehr am späten Sonntagabend in Atem gehalten. Um 23.16 Uhr wurden die Feuerwehren Köflach und Rosental alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand ein Waggon bereits in Vollbrand. Sofort wurde unter schwerem Atemschutz mit den Löscharbeiten begonnen. Um das Feuer bekämpfen zu können, mussten für die Löscharbeiten das Dach geöffnet sowie an der Seite eine Schiebetür geöffnet werden.

Starke Rauchentwicklung erschwerte den Kampf gegen den Brand, sodass die Feuerwehren Piber und Maria Lankowitz nachalarmiert wurden. Insgesamt standen vier Feuerwehren mit 65 Einsatzkräften im Löscheinsatz.

Drei Jugendliche (ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung, ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg und ein 17-Jähriger aus Graz) stehen laut ersten Erhebungen der Polizei im Verdacht, den abgestellten Waggon in Brand gesteckt zu haben. Die Schadenshöhe ist unbekannt, weitere Ermittlungen laufen.