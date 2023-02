Der Fasching ist zwar vorbei, das heißt aber noch lange nicht, dass Lachen verboten ist. Deshalb lädt der Bärnbacher Kulturreferent Andreas Albrecher am Freitag, dem 3. März 2023, ohne Fastenpause zum nächsten Kabarettvergnügen in das Volkshaus in Bärnbach ein. Zu Gast ist der bekannte Kabarettist und Kinderchirurg Omar Sarsam, der für diesen Abend ab 19.30 Uhr eine Begleitung sucht, die ihn auf dem Weg vom Lebensretter bis hin zur völligen Systemirrelevanz begleitet. Auch Gruppen und Paare jeder Altersklasse sind herzlich willkommen, wenn sie mit ihm einige vergnügliche Stunden in Bärnbach verbringen möchten. Anmeldungen beziehungsweise Vorverkaufskarten sind unter www.omarsarsam.com, bei Ö-Ticket und direkt in der Stadtgemeinde möglich und erhältlich.