Die rätselhaften Ereignisse, die uns vergangenen Winter beunruhigt haben, begannen, wenn wir es näher betrachten, nicht, wie man allgemein annimmt, am neunten, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach schon am achten November, und zwar mit jenem sonderbaren Geräusch, das der Matrose gehört zu haben behauptet.“ Mit diesem Satz beginnt eines der bedeutendsten Werke der österreichischen Nachkriegsliteratur. Der surreale Dorfroman „Die Wolfshaut“ erzählt im Stil einer Kriminalgeschichte von der Verstrickung einer Gemeinschaft in die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges.