Sonntagfrüh, am 19. Februar 2023, kam es in Geistthal-Södingberg zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.15 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau mit ihrem Pkw von Eggartsberg kommend in Fahrtrichtung Geistthal. Aufgrund von Wildwechsel verriss die Frau ihren Pkw, kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Dabei erlitt sie Verletzungen unbestimmten Grades.