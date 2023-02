Zu einem Brand kam es am Freitag gegen 16:30 Uhr bei einem Einfamilienhaus in Köflach. Der im Bereich der Garagenzufahrt des Hauses gelagerte Hausmüll geriet aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff im Anschluss zunächst auf einen dort abgestellten Pkw und anschließend auf die Hausmauer des Wohnhauses über.