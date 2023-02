Am 12. Februar 2023 fand im Klub-Raum der SPÖ Köflach am Alten Rathausplatz die Jahreshauptversammlung der Jungen Generation der SPÖ Köflach statt. Bei dieser kam es auch zu einer Neuwahl des Vorstands. Nach einem Bericht von Marco Gratzer über die Aktivitäten und politischen Aktionen der letzten Jahre wurde dem scheidenden Vorsitzenden Christopher Suppan für die Arbeit in seiner 15-jährigen Obmannschaft gedankt. Danach wurde die Neuwahl durchgeführt, die das neue Trio, bestehend aus dem Vorsitzenden Marco Gratzer, Florian Petrovitz und Dominik Bada, hervorbrachte.