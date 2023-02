Am Montag um kurz vor 19 Uhr ist der Notruf bei den Feuerwehren Maria Lankowitz, Kemetberg und Köflach eingegangen: In einem Wohnhaus in Hochgößnitz hatte es im Keller zu brennen begonnen. Eine 78-jährige Frau, die allein in dem Wohnhaus lebt, bemerkte den Brand und verständigte ihre Tochter, welche die Einsatzkräfte alarmierte.