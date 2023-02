Die Freiwillige Feuerwehr Söding wurde am Sonntag, dem 12. Februar 2023, um 4.53 Uhr in der Früh zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten alarmiert. Beim Eintreffen bot sich den Einsatzkräften ein spektakuläres Bild. Offenbar hatte der Lenker eines Kleintransporters, der auf der L 301 in Söding von Graz kommend in Richtung Söding-St. Johann unterwegs war, die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren.