Die FPÖ Voitsberg gab heute, 7. Februar 2023, in einer Aussendung bekannt, dass der Partei kürzlich ein Video zugespielt wurde, das die Ankunft von Asylwerbern in der Gemeinde Bärnbach zeigen soll. Angeblich seien diese "busweise" eingetroffen – also in vermeintlich großer Zahl. Dies würde im Bezirk Voitsberg für "helle Aufregung" sorgen. FPÖ-Bundesrat Markus Leinfellner fordert Aufklärung: "Die Bürger haben ein Recht auf Informationen über die Situation."