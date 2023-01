Dauerschneefall, Straßen als Rutschpartien, weiße Landschaften: Der Wintereinbruch hat zu Wochenbeginn weite Teile der Steiermark kalt erwischt. Während der Niederschlag in der Landeshauptstadt Graz temperaturbedingt vor allem als Regen am Boden ankam, türmte sich vor allem im Bereich des weststeirischen Randgebirges rasch der Schnee. Auf der Pack kamen laut Geosphere Austria (vormals Zamg) 30 bis 40 Zentimeter Neuschnee dazu, auf der Gleinalm waren es sogar 50 bis 70 Zentimeter.

In der Nacht auf Dienstag mussten die Feuerwehren immer wieder ausrücken, um Schwerfahrzeuge zu bergen. "Am laufenden Band wurden wir von Polizei und Landesleitzentrale über weitere hängen gebliebene Lkw informiert, welche von unserem SRF bis zum Herzogbergparkplatz geschleppt wurden", heißt es etwa seitens der Feuerwehr Ligist.

Notstromversorgung für Tunnels

Was bereits am Montag befürchtet worden war, ist am Dienstagmorgen eingetreten: In den Tunnels auf der Pack gibt es teilweise Stromausfälle. Doch die Asfinag hatte mit Notstromversorgungen vorgesorgt. Die Verkehrsteilnehmer wurden am Vormittag immer wieder angehalten und blockweise abgefertigt. Ganz gesperrt werden mussten unter anderem die Soboth und der Radlpass, allgemeine Kettenpflicht herrscht auf Turrach, Pack und Gaberl. Alle weiteren aktuellen Verkehrsinfos finden Sie auf der Website der Antenne Steiermark.

Steiermarkweit waren am Dienstagvormittag zudem bereits 4000 Haushalte ohne Strom. Die Störfälle betrafen 250 Trafostationen in der Weststeiermark. Laut Energie Steiermark besteht eine der größten Schwierigkeiten darin, die Monteure rasch zu den betroffenen Stellen zu bringen. Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. Auch in Kärnten waren am Dienstag mehrere Tausend Haushalte ohne Strom.

Beschädigte Stromleitung im Raum Leibnitz (Quelle: Energie Steiermark)

Niederschläge lassen nach

Die gute Nachricht: Über Nacht hat sich die Großwetterlage weitergedreht, sagt Geosphere-Meteorolge Hannes Rieder. "Das Tiefdruckgebiet hat sich von der Adria auf das Mittelmeer verlagert. Dadurch lassen auch die Niederschläge langsam nach und die Schneefallgrenze steigt. Das Schlimmste haben wir also hinter uns." Am Dienstagvormittag stauten sich unter anderem ins obere Murtal noch Schnee- und Regenwolken, auch im Süden des Landes fielen teilweise noch Flocken. "Die Schneefallgrenze lag hier am Morgen bei 500 Metern, in Regionen, wo die Niederschläge heftiger sind, auf teilweise 300 Metern", sagt Rieder.

Bis zum Nachmittag wird der Niederschlag sukzessive schwächer, die Schneefallgrenze wandert auf rund 700 Meter. Der weitere Wochenverlauf sollte keine unliebsamen Überraschungen mehr bringen. "Eine Nordströmung bringt dann zwar kühlere Luft und kann in der nördlichen Steiermark auch wieder Schnee bringen. Aber für die übrigen Landesteile ist diesbezüglich nichts in Sicht", sagt Rieder. Wer gerne Sonnenschein hat, sollte dann in die Berge fahren. In den tieferen Lagen dürfte es in den nächsten Tagen bei trübem Wetter bleiben.