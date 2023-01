Im letzten Sommer bastelte Musikproduzent Martin Maier an einer Ode an das Lagerhaus Voitsberg. Denn pünktlich zum Pensionsantritt von Lagerhaus-Vorstandsvorsitzendem Josef Hütter Anfang 2023 sollte ein würdiges Geschenk her. Da dieser 45 Jahre seines Lebens dem Lagerhaus widmete, bot sich ein Song über den neuen Standort in Voitsberg optimal an. Gemeinsam mit dem Bäuerinnenchor Voitsberg und der Gruppe "Weststeirisch Z'sammg'würfelt" wurde nach einer Idee von Helga Hurdax vom Lagerhaus Graz Land, Gudrun Pressler vom Bäuerinnenchor und Maier zum Song "Oh Lagerhaus" auch ein Musikvideo gedreht, das am Sonntag, 15. Jänner, auf Youtube veröffentlicht wird.