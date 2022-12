Weit gefehlt, wenn man meint, dass nur jetzt im Advent Lebkuchenzeit ist. "Der Lebkuchen wird heutzutage oft nur mit Weihnachten in Verbindung gebracht. Lebkuchen war früher zwar nicht zum alltäglichen Verzehr bestimmt, aber doch in erster Linie für Feiern im ganzen Lebens- und Jahreslauf. Daher durfte er in der Steiermark zu Neujahr, Ostern oder bei Firmungen, Hochzeiten und Taufen nicht fehlen, wurden ihm im Volksglauben doch Segen spendende Kräfte zugeschrieben", klärt Eva Heizmann (Volkskultur Steiermark) auf. Zudem hatte er Bedeutung als Liebesgabe – natürlich in Form eines Lebkuchenherzens.