Suchte man vor mittlerweile knapp zehn Jahren nach einer Weihnachtskrippe der etwas anderen Art, wurde man in Maria Lankowitz fündig: Damals hatte Pater Josua um die 200 Krippenfiguren gesammelt und jedes Jahr zu Weihnachten in der Wallfahrtskirche aufgestellt. Von Jahr zu Jahr stieg auch die Zahl der Figuren, die die Krippe umgaben. Das Kuriose daran: Neben Maria, Josef, dem Jesuskindlein und einer Hirtenschar mischten sich auch ungewöhnliche Figuren darunter – so fanden einige Gartenzwerge, Enten, Giraffen und Tiger ihren Platz in der Kirche.