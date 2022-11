Bauer Franz küsst seine Andrea im Sonnenuntergang und im Atelier des Kunstvereins Zotl bricht Jubel aus. Der schrullige Tiroler ist ein echter Sympathieträger, die Zuschauer fiebern bei jeder Szene mit. "Ich bin so gerührt, ich würd mich auch für Franz bewerben", sagt Steffi, der Stargast des Abends, später ins Mikro. In der aktuellen Staffel der ATV-Kuppelshow Bauer sucht Frau ist Pferdewirtin Steffi Hofdame auf ihrem Finzgut in Söding-St. Johann in der Weststeiermark.