Am Dienstagabend wurde auf dem Firmengelände eines Logistikdienstleisters in Voitsberg ein Pärchen bei einem Dieseldiebstahl beobachtet. Der Geschädigte schilderte der Polizei, dass in den vergangenen Wochen mehrere Tausend Liter Treibstoff nicht verbucht wurden, weshalb Maßnahmen getroffen wurden, die wiederum auf die Spur der Täter führten.