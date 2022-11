Am 14. Oktober 2022 fand in der Steirischen Imkerschule in Graz die heurige Honigverkostung statt: Unter die Lupe genommen wurden dabei 765 Honige aus der Steiermark, die in diesem Jahr geerntet wurden. Ausgewählt wurden sie aus mehr als 2100 Einsendungen. Folgende Kategorien wurden verkostet – Akazienhonig, Blütenhonig, Cremehonig, Honig mit Linde, Honigtauhonig, Kastanienhonig, Waldhonig, Waldhonig blumig und Wald-Blütenhonig.