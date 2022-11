Am Mittwoch, dem 9. November, geht der "Honigmond" über Piber auf: Die Schlossfestspiele Piber bringen eine "spritzige Komödie mit weihnachtlichem Flair" auf die Bühne. Geschrieben wurde Honigmond von Gabriel Barylli, Regie führt in Piber Alfred Haidacher. In den Hauptrollen zu sehen ist das Damen-Trio Bianca Hanzl, Sandra Högl und Agnes Julia Redl.