Nach einer pandemiebedingten Pause war es letzten Samstag, den 5. November, wieder so weit: Der Feuerwehrjugendleistungswettbewerb in Gold konnte wieder stattfinden. Dabei traten 114 junge Mädchen und Burschen der Feuerwehrjugend von verschiedenen Feuerwehren aus der Steiermark in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule Lebring an. Ziel des Bewerbs ist es, das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold im Einzelbewerb zu gewinnen – die höchste Auszeichnung innerhalb der gesamten Feuerwehr-Ausbildung.