Sieben Körperverletzungen, zwei Misshandlungen, vier absichtliche schwere Körperverletzungen listete die Anklage im Jänner 2022. Ein 35-jähriger Weststeirer musste sich damals bereits vor einem Schöffengericht am Grazer Straflandesgericht verantworten. Er soll offenbar grundlos auf Passanten losgegangen sein. Durchwegs seien es massive Faustschläge und Tritte (meist gegen den Kopf der Opfer) gewesen. Ein Mann erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen, lag monatelang im Krankenhaus. Eine Frau erlitt einen dreifachen Unterkieferbruch.

Einmal fühlte er sich laut eigener Aussagen von einer Silhouette bedroht, ein anderes Mal vermutete er hinter Passanten eine Gang, die hinter ihm her sei. Einmal war es die Attacke einer Fremden "mit ihren Brüsten gegen meinen Arm", dann wieder ein leichtes Räuspern eines Spaziergängers. Oft seien auch die Gedanken der anderen auf ihn übergesprungen, wie er vor Gericht schilderte: "Dagegen muss ich mich nicht, aber ich kann mich wehren."

Der Prozess wurde heute am Straflandesgericht Graz fortgesetzt. Die Anklage wurde allerdings zum Mordversuch aufgewertet. Erneut gab der Mann an, sich bedroht gefühlt zu haben. "Töten wollte ich niemanden", sagte er am Mittwoch mehrmals. Laut Anklage war der Mann aufgrund seiner psychischen Krankheit zu den Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.