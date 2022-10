Zu einem besonderen Gottesdienst lädt die Evangelische Kirche Voitsberg am Reformationssonntag am 30. Oktober 2022 ein. Denn nach 34 Jahren und mehr als 290 Gottesdiensten legt Norbert Mayer (81) seine Tätigkeit als Lektor aus persönlichen Gründen nieder und hält seine Abschiedspredigt. Bereits seit 1976 arbeitet der Weststeirer in der Evangelischen Pfarrgemeinde A.B. mit.

Kurator und Lektor

Mayer wurde in dieser Zeit nicht nur in den Kirchengemeinderat, das sogenannte Presbyterium, entsandt, sondern 1987 auch zum Kurator gewählt. Das Amt hatte der heute 81-Jährige ganze zwölf Jahre lang inne. "Lektoren sind eigens ausgebildete und berufene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Evangelischen Kirche, die neben dem Pfarrer Gottesdienste halten und das Abendmahl austeilen dürfen", erklärt Pfarrer Robert Eberhardt. In Voitsberg sind auch Pfarrersgattin Roswitha Eberhardt und Kurator Dietmar Böhmer als Lektoren im Einsatz.

Im Rahmen des Reformationsgottesdienstes am Sonntag, dem 30. Oktober, um 9.30 Uhr wird Ehrenkurator Mayer feierlich verabschiedet. Im Anschluss lädt die Pfarre zur Agape mit Kürbissuppe ein.