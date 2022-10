Am Samstag, dem 22. Oktober, konnte die HSG Bärnbach/Köflach den ersten Sieg in dieser Saison in Österreichs höchster Spielklasse einfahren. Welch besseren Rahmen hätte es für den ersten "Wirtschaft trifft HSG"-Termin geben können? Im Vorfeld des Heimspiels gegen Handball Tirol in der Sporthalle Köflach luden die HSG und die WKO Voitsberg gemeinsam zum Netzwerktreffen für Unternehmerinnen und Unternehmer.

Sport und Wirtschaft als gegenseitige Nutznießer

Gemeinsam mit Partnern und Sponsoren der HSG waren es rund 30 Unternehmer, die sich zum gemütlichen Austausch trafen. Mit dabei waren neben Regionalstellenobmann Peter Sükar und dem stellvertretenden Regionalstellenleiter Lukas Kalcher unter anderen auch HSG-Präsident und XeNTiS-CEO Otto Kresch sowie der für den Nachfolger des Jahres nominierte Elmar Mochart.

Nach einleitenden Worten von Peter Sükar und Lukas Kalcher seitens der WKO, HSG-Obmann Gerhard Langmann, Bärnbachs Bürgermeister Jochen Bocksruker, Otto Kresch sowie Andreas Albrecher vom steirischen Handballverband wurden kulinarische Köstlichkeiten der Fleischerei Passegger serviert. "Leistung zahlt sich aus, das gilt im Sport wie in der Wirtschaft. Doch es ist nicht das Einzige, was beide verbindet. Sportvereine stehen Unternehmen etwa bei Gesundheit und Fitness zur Seite. Die Unternehmen wiederum unterstützen Sportvereine als Sponsoren und Förderer", sagt Sükar, der einen Matchball für die anstehende Partie spendete.

Knapper Heimsieg gegen Handball Tirol

"Ohne die Unterstützung der Unternehmer in der Region wären weder Erstliga-Handball noch die handballerische Ausbildung von aktuell rund 200 Kindern möglich", sagt Thomas Maurer, Geschäftsführer Kommunikation & Marketing bei der HSGBK. Gleichzeitig biete die HSG eine tolle Plattform für den Austausch untereinander, um Kontakte zu pflegen und auf sich aufmerksam zu machen.

Nach dem Event drückten rund 500 Zuschauer in der Halle die Daumen. Und das erfolgreich – die HSG besiegte Handball Tirol knapp mit 26:25.