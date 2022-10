Mehr als 250 Zeichnungen und Namensvorschläge wurden im vergangenen Jahr im Rahmen des Maskottchen-Malwettbewerbs der Bibliothek Lipizzanerheimat eingeschickt. Die Bücherei hatte ja zum 120-jährigen Bestandsjubiläum im Februar 2021 in den ersten Stock der Passage in Köflach gesiedelt. Nun konnten die Gewinnerinnen und Gewinner des Mal- und Ideenwettbewerbs ihren Preis einlösen: Sandro Heinigk, Noah Laschat und Sophie Riedl, die die Lipizzaner "Galoppix" und "Pferdinand" kreiert hatten, durften mit ihren besten Freundinnen und Freunden eine Nacht in der Bücherei verbringen.