Bereits 2010 hat es in der Kernraumallianz, zu der die Gemeinden Voitsberg, Köflach, Bärnbach, Rosental und Maria Lankowitz gehören, erste Überlegungen über eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich der Bau- und Wirtschaftshöfe gegeben. Daraus entstand eine Kooperation von Köflach und Lankowitz, die Marktgemeinde mietete sich in den Bauhof der angrenzenden Stadtgemeinde ein. Allerdings wurde der Platz über die Jahre zu klein. "Deswegen haben wir uns auf die Suche nach einem passenden Grundstück gemacht", erzählte Bürgermeister Kurt Riemer bei der feierlichen Eröffnung des neuen Bauhofs von Maria Lankowitz am 24. Oktober.