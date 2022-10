Einfach zu fahren und mit viel Stauraum versehen sollen die Lastenräder sein, die ab 1. November an 15 tim-Standorten in der Stadt Graz sowie zehn steirischen Gemeinden – darunter Bärnbach und Söding-St. Johann – gemietet werden können. Es dient als zusätzliches Angebot zum Car-Sharing von tim.

Getestet wurden die Lastenräder am tim-Knoten Schillerplatz in Graz, bald sind die Transporträder auch in den Regionen verfügbar. Da sie mit einem Motor ausgestattet sind, soll es auch möglich sein, längere Strecken samt Ladung bequem zurückzulegen.

Erste drei Stunden sind kostenlos

Gebucht werden können die Lastenräder gleich wie die E-Autos auf der tim-Buchungsplattform. Für Neukunden kann die Erstanmeldung in den jeweiligen Gemeindeämtern durchgeführt werden. Die Tarife sind bei tim-Steirischer Zentralraum so gestaltet, dass die ersten drei Stunden kostenlos sind, danach wird pro Stunde ein Euro verrechnet.

Nach der Lieferung der E-Lastenräder durch Unterstützung vom Regionalmanagement und der Firma Prime Mobility an die einzelnen Gemeinden wird der Betrieb am 1. November aufgenommen. An diesem Tag startet auch das regionale Mobilitätsexperiment "Mobilität mal anders", bei dem rund 30 Testpersonen das Mobilitätsangebot in der Region testen und damit auch das Angebot rund um tim prüfen.

In Bärnbach befindet sich die tim-Station am Parkplatz neben dem Eissalon Corso © Regionalmangement

In diesen Gemeinden gibt es Lastenräder

Unterstützt wird die Aktion aus Mitteln der Region im Rahmen des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes. Neben Bärnbach und Söding-St. Johann werden in den Gemeinden Hart bei Graz, Nestelbach bei Graz, Stattegg, Feldkirchen bei Graz, Laßnitzhöhe, Lieboch, Premstätten und Gratwein-Straßengel bald Lastenräder bereitstehen. In Graz sind fünf Lastenräder an den tim-Knoten Reininghaus, Hasnerplatz, Eisernes Tor, Geidorfplatz und Mohsgasse verteilt.