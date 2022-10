Wer regelmäßig auf der B 70 in Söding-St. Johann unterwegs ist, dem dürften die neuen Straßenlaternen im Bereich Köppling bereits aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um eine Straßenbeleuchtung der neuesten Generation, die mit Sonnenstrom betrieben wird. Die Straßenlaternen sind also nicht an die Stromversorgung angeschlossen und können deshalb auch relativ rasch und vergleichsweise günstig aufgestellt werden. "Nur ein Fundament ist für jede Laterne notwendig", sagt Bürgermeister Erwin Dirnberger.