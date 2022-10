Einen neuen Chef gibt es in Köflach – und zwar bei der SPÖ. Dort hat Jürgen Kreiner den Vorsitz der Stadtpartei abgegeben. „Ich habe beruflich und gewerkschaftlich viel zu tun. Auf zehn Hochzeiten tanzen kann ich nicht.“ Erst vor einem Jahr wurde er mit 97,6 Prozent zum Stadtparteiobmann gewählt, nachdem Bernd Jammernegg die Funktion zurückgelegt hatte. Ende August hat Kreiner die Partei über seinen Schritt, den er bereits seit einigen Monaten in Erwägung gezogen hatte, in Kenntnis gesetzt. Gemäß Statuten ist der bisherige Stellvertreter Heinz Bozic neuer geschäftsführender Stadtparteiobmann. Das alles wurde im Rahmen einer erweiterten Stadtvorstandssitzung parteiintern verkündet.