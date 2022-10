Für griffige Sager und Formulierungen ist die Freiheitliche Partei durchaus bekannt. In der aktuellen Voitsberger Ausgabe der Parteizeitung "Wir Steirer" schießt die FPÖ nach Ansicht der regierenden SPÖ aber mitunter übers Ziel hinaus. Denn in Zusammenhang mit dem gescheiterten Vorhaben der Freiheitlichen, am Vorum einen Vergnügungspark zu installieren, wird der Stadtchef auf folgende Weise charakterisiert: "So entsteht bei vielen Themen in der Stadtgemeinde Voitsberg der Eindruck, dass der zuständige SPÖ-Bürgermeister Bernd Osprian von der Frühjahrsmüdigkeit nahtlos in den Winterschlaf übergeht."