Zu einem außergewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Pack am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, gerufen. Ein Schwammerlsucher (72) aus Bludenz hatte im Wald einen Krampfanfall erlitten. Seine Frau brachte sofort die Rettungskette in Gang, ein zufällig in der Nähe wohnhafter Feuerwehrmann, der gerade mit Forstarbeiten beschäftigt war, leistete Erste Hilfe und konnte die Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens in Mitterberg lotsen.