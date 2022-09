Der schmächtige Jugendliche, vorgeführt aus der Haft, macht nicht den Eindruck eines robusten Gewalttäters. Leise schleicht er in den Verhandlungssaal am Straflandesgericht. Im August hat der 17-Jährige in Voitsberg sein zweites Gesicht gezeigt: „Die Polizisten wollten die Festnahme vollziehen, als er sich mit Fußtritten und Schlägen wehrte. Einem Beamten hat er die Dienstwaffe aus der Halterung herausgerissen, sie dann auf die Polizisten gerichtet und mit dem Erschießen gedroht“, führt Staatsanwältin Gudrun Jakopic aus.