Die Stadtpfarrkirche in Voitsberg war voll besetzt, als Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl den offiziellen Startschuss zum "Seelsorgeraum Voitsberg" gab. Die Katholische Kirche in der Steiermark umfasst 388 Pfarren, in denen rund 1,250.000 Menschen, davon 770.000 Katholiken leben. Diese Pfarren werden beginnend mit dem Jahre 2020 in Seelsorgeräume gegliedert.