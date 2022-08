Insgesamt 70 etablierte Brotbäuerinnen und -bauern sowie Newcomer aus der Steiermark, dem Burgenland und Oberösterreich haben 155 handgemachte Brote mit den Originalrezepten zur bereits 25. Steirischen Bauernbrotprämierung eingereicht. Zum Abschluss der regionalen Verleihungen wurden am Mittwoch die Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner aus Voitsberg sowie Oberösterreich in der Fachschule für Land- und Ernährungswirtschaft (FSLE) in Maria Lankowitz übergeben.