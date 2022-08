Weil sich die Mutter nicht mehr zu helfen wusste, als ihr 17-jähriger Sohn ausrastete, rief sie am Mittwoch, dem 17. August, gegen Mittag die Polizeiinspektion in Voitsberg an. "Die Frau machte sich Sorgen, weil ihr der Sohn in der jüngsten Zeit aufgrund von Suchtgiftmissbrauch merkwürdig vorgekommen ist. Als die beiden Polizisten bei der Wohnadresse in Voitsberg eingetroffen sind, ist der Mann sofort rabiat geworden", schildert Michael Martinelli von der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.