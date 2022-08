Es war am Donnerstag in Graz mit 35 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres, der durch ein heftiges Gewitter beendet wurde. "Es war ein sehr beachtliches Sturmereignis im Zuge einer massiven Gewitterlinie, das sich über recht große Teile der Steiermark gestreckt hat“, so Christian Pehsl von der Zamg. Sturmböen mit 110 km/h wurden in Leoben, Neumarkt, Mooslandl und Köflach gemessen und hinterließen ihre Spuren. Im Grazer Raum waren es maximale Böen mit 90 km/h (gemessen in Straßgang). Im Bezirk St.-Peter ist offenbar ein Gerüst / sind Dachteile auch die Straße gekracht.