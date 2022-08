Auf dem Anwesen der Familie Friedrich Beaufort-Spontin veranstalten Claudia und Stefan Schönbacher am 27. August ab 9 Uhr bereits zum dritten Mal das Klassiker- und Sportwagentreffen "Festival Gut Gallmannsegg". "Angelehnt an das 'Festival of Speed' in Goodwood bietet das Gut Gallmannsegg den Rahmen zur schönsten automobilen Sommergartenparty. Auto-affine und deren außergewöhnlichen Automobile begegnen sich hier an einem besonderen Ort mit Gleichgesinnten. Das Festival Gut Gallmannsegg ist ein Treffen für jeden Autoliebhaber und begeisterungsfähigen Besucher", lädt Schönbacher ein.