HSG gegen die Rhein-Neckar Löwen

Am Sonntag, dem 7. August, dreht sich in Köflach alles rund um den Handball: Am Handballtag können Kinder und Jugendliche bei Gegrilltem und Live-Musik zahlreiche Aktivitäten rund um die Sportart ausprobieren. Doch auch die erwachsenen Handballfans kommen auf ihre Kosten. Um 18 Uhr beginnt das 30-Jahre-Jubiläumsspiel, bei dem der HSG Bärnbach/Köflach und die Rhein-Neckar Löwen gegeneinander antreten.