Die Teuerung trifft auch die Menschen im Bezirk Voitsberg hart - viele könnten sich nicht einmal mehr das Lebensnotwendigste leisten, sagt Sabine Wagner, KPÖ-Gemeinderätin in Voitsberg. Aus diesem Grund hat die KPÖ Weststeiermark am Montag eine Sommeraktion beschlossen, mit der 100 Bade-Freikarten für Menschen in finanzieller Notlage bezahlt wurden.