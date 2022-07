Unfalldrama in Voitsberg

Zweifache Mama bei Fahrstunde gegen Baum geprallt: tot

41-Jährige fuhr in Voitsberg am Übungsparkplatz gegen einen Baum. Mehr als eine Stunde versuchte ein Team mit zwei Notärzten die Frau wiederzubeleben. Leider vergeblich. Sie stand in den Startlöchern zum A-Schein.