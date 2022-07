Es war ihre erste Fahrstunde auf einem 75-PS-starken Motorrad und diese endete tragisch. Eine 41-Jährige wollte am Ende der Einheit auf einer letzten Runde noch einmal das Anfahren und Anhalten ausprobieren. Doch sie dürfte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben und prallte auf dem Übungsparkplatz in der "Grazer Vorstadt" in Voitsberg gegen einen Baum auf einer Grüninsel.

Retter versuchten alles

Trotz Helm und Schutzkleidung erlitt sie bei dem Unfall schwerste Verletzungen. „Was dann passiert ist, kann man derzeit nur vermuten“, sagt Polizeisprecher Heimo Kohlbacher. Nach aktuellem Ermittlungsstand dürfe die Frau mit der 75 PS starken Yamaha gegen den Randstein gefahren sein. Womöglich hat sie sich erschrocken und das Gas durchgedrückt. Sie fuhr mit der Straßenmaschine direkt auf die Grüninsel zu und prallte frontal gegen den Baum. Trotz Schutzkleidung und Sturzhelm verstarb sie an der Unfallstelle.

„Das Motorrad wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt“, so Kohlbacher. Auch ein mögliches technisches Gebrechen bzw. eine gesundheitliche Ursache werden untersucht. Die 41-Jährige war verheiratet und hinterlässt zwei Kinder.

Der Fahrlehrer stellte laut Rotem Kreuz einen Atem-Kreislauf-Stillstand fest, begann sofort mit der Wiederbelebung und verständigte die Einsatzkräfte. Ein Rettungswagen aus Voitsberg "war bereits fünf Minuten nach Alarmierung vor Ort". Ein Notarzt, der unweit der Unfallstelle wohnt und zu Hause war, wurde verständigt. Er übernahm die notärztliche Versorgung bis zum Eintreffen der Hubschrauberbesatzung.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos

Das Flugwetter erlaubte nur eine Landung bei der Feuerwehr Gaisfeld, das Notarztteam wurde daher mit dem Kommandofahrzeug zum Einsatzort gebracht. Auch nach über einer Stunde blieben die Wiederbelebungsversuche des insgesamt achtköpfigen Teams mit zwei Notärzten aber erfolglos. Es musste der Tod der Fahrschülerin festgestellt werden. Zur Betreuung der Ersthelfer und Anwesenden wurde das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes alarmiert.

Motorrad sichergestellt, Ermittlungen laufen

Voitsberger Polizisten stellten gestern das etwa 75-PS-starke Motorrad über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz zur Beweissicherung sicher. Es wird über Auftrag der Justiz von einem Sachverständigen untersucht. Der Unfallhergang ist Gegenstand weiterer Ermittlungen durch die Exekutive.