Eine 38-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg wollte am Samstag gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw am Köflacher Hauptplatz von einem Grundstück aus in die Straße einfahren. Dabei tastete sie sich langsam vor. Zur selben Zeit näherte sich ein Sechsjähriger mit seinem Microscooter auf dem Gehweg der Ausfahrt. Dabei stieß er seitlich gegen den sehr langsam fahrenden Pkw der 38-Jährigen und zog sich dabei eine leichte Knöchelverletzung am rechten Fuß zu. Er wurde in die Kinderklinik am LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt.