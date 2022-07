Es war gegen 23 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, als ein Pkw in Voitsberg in der Arnsteinstraße aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, eine Signalanlage einer Eisenbahnkreuzung streifte und dann auf die Geleise der GKB-Bahnstrecke geriet. Dabei wurde eine Weiche beschädigt. Das Auto kam nach etwa 25 Metern zum Stehen.