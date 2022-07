Zu einem doch eher ungewöhnlichen Vorfall kam es am Sonntagmorgen im Stadtgebiet von Voitsberg. Ein 20-jähriger Mann erlitt einen medizinischen Notfall. Der Rettungshubschrauber C12 aus Graz landete in der Nähe. Der Patient wurde in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt und nach Graz ins LKH II Standort West geflogen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.