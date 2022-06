Wird in Köflach eine in der Corona-Pandemie eingeführte Notverordnung von der mit absoluter Mehrheit regierenden ÖVP ausgenutzt, um Diskussionen und kritische Fragen im Gemeinderat zu unterbinden? Dieser Ansicht sind die Vertreter der Oppositionsparteien, nachdem im Juni gleich dreimal am Post- oder E-Mail-Weg Entscheidungen getroffen wurden oder noch werden. Vor wenigen Tagen wurde sogar die für 21. Juni anberaumte Gemeinderatssitzung abgesagt – und durch einen solchen Umlaufbeschluss ersetzt. Bereits im Mai hatte es ähnliche Kritik gegeben.