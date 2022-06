Gemeinsam mit dem Bärnbacher Provider Westnet konnte die Stadtgemeinde Voitsberg erfolgreich ein von der EU finanziertes Wlan-Projekt umsetzen. An einem Dutzend Orten im Stadtgebiet gibt es nun kostenloses Wlan – so etwa am Hauptplatz, auf der Burg Obervoitsberg, am Sportplatz oder im Schwimmbad.