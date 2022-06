Wenn Lilli das Viereck betritt, wirft sie sich zunächst in den Sand. Erst nachdem sie sich genüsslich am Boden gewälzt und anschließend die schwarz-weiße Mähne ordentlich geschüttelt hat, kann das Training beginnen. Nichts und niemand kann die 18 Jahre alte Shettystute aus der Ruhe bringen. Lilli ist ein Profi - sozusagen die beste Co-Trainerin im Stall von Christina Schutti in Stallhofen.