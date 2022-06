Am Mittwoch, dem 8. Juni, wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Lankowitz um 4.27 Uhr in der Früh zum Pibersteiner See gerufen. "In der Meldung hieß es, ein Pkw sei im See gelandet", resümiert Kommandant Harald Sorger. "Das ist in meiner Zeit bei der Wehr erst ein einziges Mal passiert, damals im Winter wegen Glatteis."