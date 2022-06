Viel zu tun hat die Feuerwehr Rosental im Moment. Am Donnerstag Vormittag wurden die Einsatzkräfte zur Kreuzung beim McDonalds alarmiert. Es ist ein neuralgischer Punkt, an dem es häufig zu Verkehrsunfällen kommt. Doch diesmal waren nicht Pkw am Unglück beteiligt. Eine Maschine, die auf einem großen LKW von Bärnbach nach Voitsberg transportiert hätte werden sollen, rutschte in der Kurve des Kreisverkehrs vom Anhänger und landete auf der Fahrbahn. "Gott sei Dank war kein anderes Fahrzeug am Unfall beteiligt", so Franz Sommer von der Feuerwehr Rosental. "Das hätte sonst auch schlimm ausgehen können."