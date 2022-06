Am 12. Juni ist Vatertag. Und wer noch kein Geschenk im Auge hat, wird im Stadtmarkt in Voitsberg sicher fündig. So steht es auch auf einer Tafel, die vor dem kleinen Concept Store nahe der Galerie zum Schloßbergtor am Voitsberger Hauptplatz steht. Und es wird wohl auch eine der letzten Gelegenheiten sein, um dort einzukaufen. Zumindest in näherer Zukunft. Denn mit 1. Juli schließt der Markt seine Pforten. Unternehmerin Sandra Brandtner, die erst im April die Leitung des Stadtmarkts vom Verein Akzente übernommen hat, wird sich mit Ende Juni - nach nur drei Monaten - überraschend zurückziehen. Persönliche Gründe hätten sie zu dieser Entscheidung bewogen, sagt sie gegenüber der Kleinen Zeitung. Ins Detail gehen will die junge Unternehmerin dabei nicht. Nur soviel: "Ich hoffe wirklich, dass ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden kann. Denn es ist so ein netter Laden und es sind so tolle Produkte, die hier verkauft werden. Es wäre wirklich schade, wenn der Stadtmarkt ganz geschlossen werden müsste."

Akzente sucht wieder Nachfolger

Wie mehrfach berichtet wurde der Markt, in dem regionale Anbieter ihre Produkte anbieten können - das Angebot reicht dabei von Bier über Spirituosen, Schmuck, Geschenkartikel und Kosmetika - im Rahmen eines von Akzente geleiteten Projekts im Jahr 2020 eröffnet. Nach Auslaufen der Förderperiode hatte der Verein mit Brandtner einen Nachfolger gefunden. Dorothea Sauer und Elisabeth Reinthaler, Geschäftsführerinnen von Akzente, erklären: "Wir haben so viel Zeit, Energie und Herzblut in die Entwicklung und Etablierung des Stadtmarkts investiert. Daher ist es uns ein großes Anliegen, dass dieser weiter bestehen kann." Noch gäbe man nicht auf. Zwar hätte Akzente nicht die Ressourcen, den Markt wieder selbst zu übernehmen. "Aber wir suchen weiter nach einem Unternehmer oder einer Unternehmerin, die das bereits gut eingeführte Geschäft weiterführen möchte."

Starthilfe wird angeboten

Wie auch schon bei Brandtner würde Akzente dem künftigen Stadtmarktleiter oder der Leiterin eine "Starthilfe" anbieten. Claudia Wagner von Akzente präzisiert: "Diese umfasst finanzielle Unterstützung in der Startphase ebenso wie persönliches Coaching, um das Geschäftskonzept auch weiter zu entwickeln." Interessenten können sich jedenfalls bei Akzente melden unter claudia.wagner@akzente.or.at oder Tel. (03142) 930 30 - 390.

Brandtner, die ja auch selbst Geschenkartikel herstellt, will diese übrigens weiter in kleinen, regionalen Läden vertreiben. Im Stadtmarkt, sagt sie, werden ihre Produkte aber ab Juli nicht mehr zu finden sein.