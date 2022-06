Zwei Jahre lang mussten die Motorsportfans aus dem Bezirk Voitsberg wegen der Coronapandemie auf den Bergrallye-Lauf in Voitsberg-Lobming verzichten. Im September 2019 rasten die Sportwagen das letzte Mal über die rund 2000 Meter lange Strecke auf der Stallhofnerstraße (L 317). Nun ist es endlich wieder so weit: Am 28. August werden die Motoren der Rennautos in der Lipizzanerheimat wieder gestartet. "Wir warten schon seit dem letzten Rennen darauf, unseren Fans wieder ein tolles Rennerlebnis bieten zu können", sagt Lokalmatador Werner Jud aus Geistthal-Södingberg.